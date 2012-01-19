Янукович собственноручно убрал одно железное ограждение возле собора
13:01, 19 января 2012Политика
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Президент празднует Крещение
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в Свято-Покровский собор для участия в праздновании Крещения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, сразу после прибытия в храм В.ЯНУКОВИЧ дал распоряжение охране убрать все ограждения поблизости Свято-Покровского собора - чтобы люди, которые пришли принять участие в чине Великого освящения воды, смогли беспрепятственно подойти к месту проведения обряда.
В.ЯНУКОВИЧ собственноручно убрал одно железное ограждение, отметили в пресс-службе.
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