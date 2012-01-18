К Тимошенко приехали профессоры - она снова отказала

Государственная пенитенциарная служба Украины заявляет, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО в очередной раз отказалась от медицинского обследования специалистами Министерства здравоохранения.

Как сказано в обнародованном на сайте Государственной пенитенциарной службы Украины пресс-релизе, по инициативе руководства Качановской исправительной колонии Харьковской области (№54) для проведения независимого медицинского осмотра и обследования заключенной экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО сегодня в учреждение прибыла комиссия высококвалифицированных специалистов Минздрава Украины (в том числе двух профессоров), которые раньше не привлекались к проведению осмотров или обследования состояния здоровья экс-премьера. В состав комиссии в частности вошли специалисты в области токсикологии.

«Однако Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз отказалась от предложенного медицинского осмотра и биохимического обследования ее крови, о чем был составлен и подписан всеми членами комиссии соответствующий акт», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО продолжает находиться под контролем медперсонала исправительного учреждения.

Справка УНИАН. 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

30 декабря Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована из Киевского СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 в Харькове.