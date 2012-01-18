Налоговая не опровергает информацию об изъятии медкарты Тимошенко

Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКО не подтверждает и не опровергает информацию о том, что работники налогового ведомства изъяли материалы о медицинском обследовании экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, отвечая сегодня на соответствующий вопрос журналистов, А.КЛИМЕНКО сказал: «Все уголовные дела, по которым велось производство Государственной налоговой службой, которая проводила следственные действия, были переданы в Службу безопасности Украины».

Также он посоветовал с вопросами относительно дела Ю.ТИМОШЕНКО обращаться в СБУ: «6 декабря (2011 года - УНИАН) уголовные дела по данным эпизодам (относительно деятельности корпорации ЕЭСУ - УНИАН), которые были в производстве Госналогслужбы, были объедены и переданы для расследования в СБУ. Поэтому те действия, которые проводятся, проводятся Службой безопасности Украины. И эти вопросы надо задавать СБУ».

Как сообщал УНИАН, 17 января первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ заявил, что Государственная налоговая служба 13 января изъяла медицинские документы Ю.ТИМОШЕНКО из клиники «Медиком».

Он уточнил, что речь идет об амбулаторной карточке Ю.ТИМОШЕНКО и других материалах, которые удостоверяют процедуры лечения экс-премьера на протяжении последних 10 лет.

«Угрожая выемками и проверками финансового состояния учреждения, других, как они считают, недостатков, которые они могут найти, они заставили врачей выдать медицинские документы на Юлию ТИМОШЕНКО», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Справка УНИАН. В октябре СБУ возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО уголовное дело за переложение долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. долл. на государственный бюджет Украины.

В начале ноября Государственная налоговая служба возобновила расследование по четырем уголовным делам относительно деятельности корпорации ЕЭСУ, в которых фигурирует Ю.ТИМОШЕНКО. Эти дела позже были объединены в одно производство.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В июне этого года Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не имеет никаких долгов перед Министерством обороны Российской Федерации.