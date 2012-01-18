Лавров жалуется на тяжкую долю российского бизнеса в Украине

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявляет, что в Украине российские предприятия подвергаются национализации и рейдерским захватам.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве по итогам деятельности российской дипломатии в 2011 г., отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ, являются ли заявления российских властей о низком качестве украинских сыров началом «торговой войны».

«У нас есть, например, проблема российских предприятий, чья собственность подвергается попыткам национализации, рейдарским захватам», - заявил С.ЛАВРОВ.

По его словам, это вещи, которые происходят в реальной экономике, и которые должны решаться в правовом, арбитражном поле.

«Это относится и к газовым контрактам», - подчеркнул министр иностранных дел России.