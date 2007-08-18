Цушко планирует немного поработать и уйти в отпуск до конца выборов

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО планирует в ближайшее время пойти в предвыборный отпуск до конца избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Здоровье хорошее, я сейчас в отпуске, приму участие в работе коллегии, приму участие в мероприятиях, посвященных памяти погибших милиционеров, и пойду в отпуск до конца выборов», - сказал В.ЦУШКО.

На уточняющий вопрос, какое у него настроение в связи с выборами, министр ответил: «Бодрое. Мы выигрем».