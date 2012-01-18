Наливайченко: посягательство России на ГТС должно объединить украинцев

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляет, что грубое посягательство России на украинскую газотранспортную систему, как в свое время – на остров Коса Тузла, должно сплотить украинцев вокруг защиты национальных интересов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», по его словам, утверждения руководителей российского «Газпрому» о том, что украинская газотранспортная система не имеет большой стоимости, являются лживыми.

«Украинская ГТС включительно с крупнейшими в Европе подземными газохранилищами является стратегическим активом украинской экономики и должна оставаться в собственности украинского народа. Украинская земля, работники и газотранспортная система являются нашим серьезным вкладом в континентальную энергетическую систему и безопасность. Это намного больше, чем транзит в экономическом и политическом понимании», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он считает, что власть показала свою полную несостоятельность вести серьезные переговоры с Россией и вообще проводить последовательную политику в интересах Украины. Ведь, по мнению политика, отстаивать национальные интересы всегда намного тяжелее, чем торговать суверенитетом государства путем заключения так называемых Харьковских соглашений или подписания газовых контрактов 2009 года.

«Режим «регионалов» напрямую столкнулся с тем, что давно известно даже из школьного курса истории: политика попустительства России лишь разжигает ее аппетиты. Начав свой политический старт с ряда принципиальных уступок Москве, Президент ЯНУКОВИЧ должен был быть готовым к тому, что Россия захочет «всё и сразу» уже в ближайшее время», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.