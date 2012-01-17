Польские СМИ: Украина хочет, чтобы Газпром сам подал на нее в суд

Представители украинской власти своими заявлениями о намерении закупить в текущем году меньше газа, чем минимально предусмотрено действующим контрактом между странами, пытаются вынудить россиян подать на Украину в Международный арбитражный суд в Стокгольме.

Об этом пишет сегодня польская газета DziennikGazetaPrawna, отмечая, что это укрепляет позицию украинских переговорщиков во время газовых переговоров с Россией.

"Украина готовится к разговорам с "Газпромом", и впервые за годы в переговорах о цене за российский газ занимает оффенсивную позицию", - написала газета.

Издание напомнило, что министр энергетики Украины Юрий БОЙКО накануне очередного раунда переговоров с россиянами, который прошел сегодня, заявил о намерении уменьшить закупку газа в 2012 году до 27 миллиардов кубометров, в то время как подписанный в 2009 году контракт предусматривает отбор Украиной по меньшей мере 33,3 млрд. кубометров газа.

"Газпром" доказывает, что такой шаг нарушает записанное в контрактах правило „бери-или-плати”... Затягивание переговоров должно привести к тому, что Россия сама подаст на Украину в Международный суд в Стокгольме", - пишет издание.

Газета отметила, что Международный суд оценивает подобные дела с экономической, а не политической точки зрения, заметив, что Украина имеет сильные экономические аргументы благодаря снижению цен на газ на спотовых рынках и избытку газа в Европе, который оценивается в этом году на уровне 60 млрд. кубометров.

Кроме этого, позицию украинцев укрепляют большие запасы газа в стране, мягкая зима и наличие ряда проектов по газификации угля.

"Киев может получить в трибунале союзника и в то же время гарантии, что россияне во время очередных энергетических споров не будут выставлять политических условий", - написала газета.

Издание также отметило, что украинская власть хочет добиться от россиян отказа от строительства обходного газопровода "Южный поток" и гарантии загрузки украинской газотранспортной системы, подчеркнув, что Киев никогда не согласится на продажу ГТС россиянам.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за тыс. куб. м.

Украинская власть больше года пытается добиться от российской власти изменения условий десятилетнего газового контракта 2009 года, по которому Украина платит за «голубое топливо» из РФ одну из самых высоких цен в Европе.

Несмотря на оптимистичные заявления украинских и российских переговорщиков в октябре-ноябре прошлого года, сторонам до сих пор не удалось изменить контракт.