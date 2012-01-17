Адвокат Луценко заявил об отводе судьи

Адвокат экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Алексей БАГАНЕЦ заявил об отводе председательствующего судьи Сергея ВОВКА.

Как сообщает пресс-служба "Народной самообороны", заявление об отводе председательствующего судьи сделано сразу же после открытия сегодняшнего заседания Печерского райсуда Киева.

Защитник экс-министра уверен, что судья С.ВОВК не соблюдает принципы равенства и соревновательности сторон в процессе, в частности, в ситуации со свидетелем Василием ШЕЛУДЬКО.

«Приняв решение об оглашении показаний В.ШЕЛУДЬКО на досудебном следствии, суд не учел, что этот свидетель 28.11.2011 явился на заседание, дал показания и был допрошен обвинением, в связи с чем у суда не было законных оснований зачитывать показаний свидетеля из-за его неявки», - отметил адвокат.

А.БАГАНЕЦ отметил, что этим судья С.ВОВК грубо нарушил требования законодательства о равноправии сторон в процессе и праве на справедливый суд.

«Считаем, что председательствующий по делу судья С.ВОВК не может принимать участия по этому делу, поскольку его действия и бездеятельность относительно соблюдения требований закона вызывают серьезные сомнения в его объективном исследовании материалов дела», - заявил А.БАГАНЕЦ.

Адвокат также напомнил, что в отношении судьи С.ВОВКА было возбуждено несколько уголовных дел. Поэтому судья, по мнению защиты, полностью зависит от прокуратуры и надеяться на оправдательный приговор защитникам экс-министра не приходится.

«Это как Дамоклов меч висит над судьей и не дает ему объективно рассматривать дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО, которое в СМИ уже справедливо назвали политически мотивированным», - сказал адвокат.

«Прошу отвести ВОВКА Сергея Владимировича, председательствующего судью Печерского районного суда города Киева от рассмотрения уголовного дела по обвинению ЛУЦЕНКО, ПРИСТУПЛЮКА, ТАРАСЕНКО и ПАВЛЕНКО, а также отвести секретаря судебного заседания ГОРОВУ по рассмотрению уголовного дела», - сказал А.БАГАНЕЦ.

Сторона обвинения считает, что данное ходатайство заявлено необоснованно.

Коллегия судей удалилась в совещательную комнату для рассмотрения заявления адвоката А.БАГАНЦА.

Ю.ЛУЦЕНКО обратился к С.ВОВКУ с просьбой также высказать свое мнение по данному ходатайству. Однако С.ВОВК ответил ему, что ходатайство подписано коллективно, «значит, это и ваше мнение».

Также в сообщении говорится, что в коридоре суда допроса ожидают пять свидетелей, вызванных на сегодняшнее судебное заседание.