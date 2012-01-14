Тимошенко отказалась от лекарств и общения с медперсоналом колонии

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась с письменным заявлением к руководству Качановской исправительной колонии Харькова, в которой отказалась от принятия назначенных ранее специалистами Министерства здравоохранения медицинских препаратов, а также от общения с медицинским персоналом учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

В сообщении отмечается, что Ю.ТИМОШЕНКО ознакомилась с результатами своих медицинских исследований, проведенных в клиниках Харькова в январе текущего года. Состояние ее здоровья признано удовлетворительным.