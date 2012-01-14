Ветераны УПА и дивизии «Галичина» ежемесячно будут получать по 500 грн.

В 2012 году ветераны Украинской повстанческой армии и дивизии «Галичина» в Ивано-Франковске будут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 500 грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО "Свобода".

В частности, по информации партии, принимая новый бюджет города на 2012 год, по инициативе фракции ВО «Свобода» депутаты увеличили ежемесячную доплату воинам УПА и дивизионщикам. Уже в этом году размер надбавки составляет 500 грн.

Как отметил на этот счет председатель депутатской комиссии по вопросам планирования финансов, цен и бюджета, руководитель местной «Свободы» Роман ОНУФРИЕВ, «невзирая на то, что центральная власть до сих пор бежит от правды, не признав воинов УПА героями, более того, даже отменяет присвоение звания Герой Украины Роману Шухевичу и Степану Бандере, мы на местном уровне пытаемся противостоять этому произволу. Седовласые ветераны УПА и дивизии «Галичина» заслуживают того, чтобы их признали, оценили их заслуги на пути обретения независимости».

Он напомнил, что «Свобода» неоднократно обращалась с требованием признать воинов УПА, требовала вернуть звание Герой Украины С.Бандере и Р.Шухевичу, но ни Президент, ни правительство не слышат голоса общества. «Поэтому мы на местном уровне делаем то, что позволяют нам полномочия», – подчеркнул депутат-«свободовец».