Яценюк последовал за Гриценко

С сегодняшнего дня министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК как кандидат в народные депутаты будет находиться в неоплачиваемом отпуске на период предвыборной агитации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В сообщении отмечается, что такое решение принято в соответствии со статьей 73 Закона Украины „О выборах народных депутатов Украины”.

В то же время с целью обеспечения успешной реализации внешнеполитического курса государства А.ЯЦЕНЮК будет перерывать свой отпуск для участия в предварительно запланированных мероприятиях, которые никоим образом не связаны с избирательным процессом. Это, в частности, Совещание руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, подготовка и проведение Саммита Украина-ЕС, участие в 62-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заседание Кабинета Министров, а также другие официальные мероприятия, участие А.ЯЦЕНЮКА в которых будет происходить по поручению Президента или премьер-министра Украины.

Как сообщал УНИАН, А.ЯЦЕНЮК входит в первую пятерку кандидатов в народные депутаты от блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Сегодня, 17 августа, в Киеве первая пятерка кандидатов НУ-НС начинает всеукраинский агитационный тур блока под лозунгом «Для людей, а не для политиков».

Напомним, что 16 августа министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО заявил, что с согласия Президента Виктора Ющенко для него установлен такой график отпуска – еженедельно три рабочих дня (вторник, среда и четверг) он будет исполнять обязанности министра обороны и обеспечивать выполнение поставленных задач, а в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье каждую неделю, согласно закону о выборах, будет находиться в неоплачиваемом отпуске и принимать участие в работе предвыборного штаба и непосредственное участие в избирательной кампании и проведении агитации.