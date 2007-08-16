Ющенко разрешил Гриценко ходить на работу только три дня в неделю

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО с завтрашнего дня на период избирательной кампании пойдет в отпуск, но будет выходить из него и исполнять служебные обязанности по вторникам, средам и четвергам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам информационных агентств.

«С завтрашнего дня на период избирательной кампании с разрешения Президента – Верховного главнокомандующего – я беру неоплачиваемый отпуск для проведения предвыборной агитации», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что во время обсуждения этого вопроса Президент обратил внимание на то, что избирательная кампания никоим образом не должна негативно повлиять на выполнение запланированных мероприятий боевой подготовки и проведение военных учений. При этом А.ГРИЦЕНКО добавил, что каждый год август и сентябрь является наиболее интенсивным периодом проведения военных учений в Вооруженных силах.

С учетом этого обстоятельства, сказал А.ГРИЦЕНКО, с Президентом согласован график отпуска – еженедельно три рабочих дня (вторник, среда и четверг) он будет исполнять обязанности министра обороны и обеспечивать выполнение поставленных задач, а в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье каждую неделю, согласно закону о выборах, будет находиться в неоплачиваемом отпуске и принимать участие в работе предвыборного штаба и непосредственное участие в избирательной кампании и проведении агитации.

А.ГРИЦЕНКО убежден, что такой график отпуска позволит выполнять все задачи, стоящие перед ним как министром обороны, и в то же время принять участие в избирательной кампании «Нашей Украины – Народной самообороны».

А.ГРИЦЕНКО также сообщил, что на время его отпуска обязанности министра будет исполнять первый заместитель министра обороны Леонид ПОЛЯКОВ.

Как сообщал УНИАН, А.ГРИЦЕНКО включен в избирательный список блока “Наша Украина – Народная самооборона” под №4.