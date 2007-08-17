Институт Горшенина определяет технологию Партии регионов как стратегию маразма

Использование идей конкурентов на выборах является целенаправленной акцией Партии регионов.

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил эксперт Киевского института проблем управления им. Горшенина Виктория САВОСТЬЯНОВА, комментируя ведение предвыборной агитации основными политическими силами.

Эксперт Института им.Горшенина отметила, что сегодня мало кто замечает одну интересную предвыборную технологию Партии регионов. «Не мудрствуя лукаво, «регионалы» перехватывают инициативы своих оппонентов, оставляя их в состоянии полной растерянности», - подчеркнула В.САВОСТЬЯНОВА.

«После объявления «оранжевыми» своего генерального месседжа – отмены депутатской неприкосновенности, Партия регионов уже от своего имени предлагает лишить депутатов иммунитета. Далее пришла очередь БЮТ. Едва успела ТИМОШЕНКО заявить об "Украинском прорыве", как столичные ситилайты покрыли изображениями одного из теперь уже «регионалов» с надписью «Украинский прорыв – Анатолий КИНАХ»», - отмечает эксперт.

По мнению эксперта Института им.Горшенина, подобными действиями «регионалы» просто выбивают почву из-под ног конкурентов, что на языке политтехнологов называется «стратегией маразма». «При этом преследуются две цели. Первая – закрепление собственного электората на позитиве: мол, это ж мы первые предложили такие хорошие инициативы. Тем более что устоявшийся электорат абсолютно в это поверит, и никакой Юрий ЛУЦЕНКО уже не будет восприниматься. Цель вторая – создание эмоциональной нестабильности у оппонентов», - считает она. По мнению В.САВОСТЬЯНОВОЙ, применение подобных технологий повергает конкурирующую сторону в состояние растерянности и безвыходности. По ее словам, Ю.ЛУЦЕНКО уже второй день не сходит с телеканалов.

«Таким образом, пока в предвыборной борьбе мяч на поле «регионалов». Теперь все зависит от того, насколько быстро сориентируются ловко обведенные вокруг пальца «оранжевые»», - подытожила В.САВОСТЬЯНОВА.