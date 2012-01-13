ВР отозвала Шевченко с должности председателя комитета

Верховная Рада отозвала Андрея ШЕВЧЕНКО с должности председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 245 народных депутатов из 381 зарегистрированного в сессионном зале.

«За» проголосовали 187 депутатов от Партии регионов, 2 – от НУ-НС, 25 – от КПУ, 20 – от Народной партии, 10 внефракционных и один член группы «Реформы ради будущего». Фракция «БЮТ-Батьківщина» не дала ни одного голоса.

Перед рассмотрением этого вопроса А.ШЕВЧЕНКО заявил, что его отставка имеет «политические мотивы и персональные». «То, что сейчас происходит, – это попытка заткнуть рот комитету. Но не всех можно купить должностью и не всех можно запугать отставкой», - сказал А.ШЕВЧЕНКО.

Он также заметил, что Регламентный комитет ВР на своем заседании не рассматривал проект постановления о его отзыве, хотя это является обязательным условием для отставки.

Кроме того, добавил А.ШЕВЧЕНКО, его отставка связана с тем, что «некая персона» хочет руководить комитетом на протяжении нескольких месяцев, которые остались до начала парламентских выборов.

Во время обсуждения вопроса докладчик - первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Елена БОНДАРЕНКО обвинила А.ШЕВЧЕНКО не только в нарушении работы во главе комитета, но и в том, что он, проживая в центре Киева, сохранял за собой комнату в гостинице «Киев», пользовался служебным автомобилем на протяжении месяца во время пятого созыва ВР, несмотря на то, что сложил депутатские полномочия и т. п.

А.ШЕВЧЕНКО не стал комментировать это и отметил, что, когда представители большинства уже переходят на личное, то это подтверждает, что у них нет аргументов для его отставки.

Свое несогласие с отставкой А.ШЕВЧЕНКО выразили представители фракции НУ-НС и группы «Реформы ради будущего».

В частности, член фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО отметил, что большинство отбирает у оппозиции комитеты. «Они будут отбирать их до тех пор, пока не подавятся», - сказал В.КИРИЛЕНКО.