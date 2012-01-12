Забор под Верховной Радой не принадлежит никому?

Забор у Верховной Рады не находится на балансе Печерского района Киева.

Об этом свидетельствует ответ Печерской райгосадминистрации Киева на запрос депутата от БЮТ Виктора Уколова, сообщает на своей странице в сети Facebook Виталий Уманец.

"Балансодержателем территории площади "Конституции" по улице Грушевского на которой размещен забор, является коммунальное предприятие "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Печерского района", - отметили в администрации.

"Забор, что расположен со стороны Мариинского парка - перпендикулярно к забору, ограждающий парк, не находится на балансе КП "ДЭУ Печерского района", и организация или лицо, его установившие, неизвестны.

Как известно, вокруг Верховной Рады Украины установлен забор, который уже несколько раз сносили граждане во время акций протеста. Потом ограду восстанавливали.

В Киевской горгосадминистрации сообщили, что разрешения на установление забора вокруг парламента в Мариинском парке службы КГГА не давали.

Заместитель главы КГГА по вопросам ЖКХ Александр Мазурчак 18 ноября сообщил, что забор у Верховной Рады установило Печерское управление зеленых насаждений.

Украинская правда