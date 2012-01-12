Левочкин анонсирует реформу, которой еще не видели: это будет революция...

В ближайшее время будет подписан указ Президента Украины о создании Конституционной ассамблеи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН.

Он сообщил, что рабочая группа разработала предложения Президенту относительно создания и деятельности Конституционной ассамблеи.

По словам С.ЛЕВОЧКИНА, ассамблея начнет работать в ближайшее время и ее деятельность будет направлена на разработку нового текста Конституции.

Он подчеркнул, что результатом работы ассамблеи должна стать новая Конституция, которая будет учитывать лучший мировой опыт и должна стать действительно демократической и европейской.

Как подчеркнул С.ЛЕВОЧКИН, одним из приоритетов Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на 2012 год является разработка новой Конституции.

Кроме того, он сказал, что переданный 11 января на рассмотрение парламента проект Уголовно-процессуального кодекса должен стать революцией в отношениях между человеком и государством. Он подчеркнул, что этот кодекс является выполнением обязательств Украины перед Советом Европы.

Также С.ЛЕВОЧКИН напомнил, что при подготовке проекта УПК были учтены все предложения Венецианской комиссии.

По его словам, с принятием нового УПК Украина может увидеть реформу, которой она еще не видела.