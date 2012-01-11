Янукович предупредил Табачника и Анищенко, что могут пострадать

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пригрозил министру образования Дмитрию ТАБАЧНИКУ и министру здравоохранения Александру АНИЩЕНКО увольнением, если они не будут сотрудничать с общественностью в вопросе закрытия школ и заведений здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал, выступая на заседании Комитета по экономическим реформам.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что закрывать школы и больницы в регионах нельзя без согласия общественности.

«Я обращаюсь к министрам ТАБАЧНИКУ и АНИЩЕНКО: ну наведите порядок, чтобы люди знали своевременно, за год, за два, чтобы относились к этому с пониманием, что это делается ради того, чтобы улучшить условия или лечения людей, или учебы детей», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ поинтересовался, сколько можно выслушивать сетований от людей, что их извещают о закрытии того или иного учебного или лечебного заведений.

«Прорабатывайте, пожалуйста, своевременно этот вопрос. Не будете этого делать – пострадаете. Это ваша непосредственная работа. Работайте с общественностью, работайте с советами разных уровней», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.