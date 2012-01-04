Литвин: часть оппозиции поднимает бокалы за то, что избавились от Тимошенко

Некоторые оппозиционные политики борются не за освобождение бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, а за места в избирательных списках и места в оппозиции.

Такое мнение Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН высказал вчера в интервью «5-у каналу».

«У меня создалось впечатление, что для тех, кто называет себя оппозицией, не нужно решение, а нужен процесс. Давайте скажем откровенно, что борются не за ТИМОШЕНКО, в значительной степени, за исключением самых ярких ее сторонников, а воюют за места в списках», - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что «часть оппозиционеров, выступая ярко и громко за освобождение ТИМОШЕНКО, после того поднимают бокалы - и это не большой секрет - за то, что они избавились от ключевого конкурента и что им открылась дверь на оппозиционное поле».

В то же время В.ЛИТВИН отказался уточнить, кто из оппозиционеров доволен тем, что Ю.ТИМОШЕНКО лишена свободы. «Когда говорят о конкретных вещах, как правило, фамилий не называют», - заметил он.

По словам Председателя Верховной Рады, «об этом тоже нужно говорить, чтобы меньше было фарисейства в нашей политической жизни».