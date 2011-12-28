Эксперты назвали главное поражение Украины в 2011 году

Эксперты считают главным поражением Украины в 2011 году неподписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, представленные сегодня на пресс-конференции.

Также к поражениям эксперты отнесли судебный процесс над экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО, установление авторитарного режима и потерю имиджа демократического государства в глазах международного сообщества.

Относительное большинство экспертов не смогли назвать ни одного весомого успеха Украины в 2011 году. Несколько экспертов выразили мнение, что такими успехами стали завершение переговоров с ЕС по Соглашению об ассоциации и подготовка к Евро-2012.

Опрос был проведен 12-23 декабря. Его целью было выяснить мнения экспертов относительно основных итогов 2011 года для Украины и прогнозов на следующий год. Всего был опрошен 61 эксперт.