Тюремщики утверждают, что Тимошенко из СИЗО в колонию пока не переводят

Вопрос перевода экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО из следственного изолятора в место отбывания наказания в настоящее время не рассматривается.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной пенитенциарной службе Украины.

"Пока вопрос о переводе ее (Ю.ТИМОШЕНКО из СИЗО) не стоит", - сказал помощник главы Государственной пенитенциарной службы Игорь АНДРУШКО.

Сегодня газета "Україна молода" со ссылкой на источники, приближенные к Службе безопасности Украины, написала, что Ю.ТИМОШЕНКО готовятся этапировать в Качановскую женскую колонию № 54 в Харькове.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря коллегия судей Апелляционного суда Киева оставила без изменений приговор, вынесенный экс-премьер-министру Украины Ю.ТИМОШЕНКО 11 октября Печерским районным судом столицы по «газовому делу», который предусматривает лишение экс-премьера свободы сроком на 7 лет и обязует ее уплатить компенсацию за ущерб, причиненный в результате реализации газовых соглашений в 2009 году НАК «Нафтогаз Украины» в размере 1,5 млрд. грн.

Защита экс-премьера заявила о намерении подать жалобу в Европейский суд по правам человека на приговор по "газовому делу" без кассационного обжалования в Украине.