Украина резко опустилась в мировом рейтинге демократии

В Украине стало хуже с демократией — составители мирового рейтинга отдали ей 79-е место среди 167 государств. В прошлом году Украина занимала 67-е место.

Ежегодный рейтинг составил аналитический отдел британского журнала The Economist. Основывались аналитики на таких параметрах: избирательный процесс и плюрализм, функционирование правительства, активность населения в политическом процессе, политическая культура и гражданские свободы. Также определяли, к какому режиму власти относится государство — полная демократия, ущербная демократия, гибридный режим, авторитарный режим. Если в 2010 году Украину назвали страной с ущербной демократией (есть проблемы с верховенством права, но в других сферах соблюдаются права и свободы), то в нынешнем — с гибридной (выборы находятся под контролем властей и соцсвободы учитываются частично).



Политолог Владимир Фесенко считает, что на место Украины в рейтинге повлияло громкое дело Тимошенко: «Оно сделало нас проблемной страной в глазах европейцев. Но рейтинг достаточно субъективный и, если расширить классификацию режимов власти, то мы будем ровно посередине. У нас достаточно свободные выборы, но действительно есть проблемы с верховенством права», - цитирует газета Сегодня .



Участь Украины постигла также и Россию, замечает издание. Она опустилась с 107 места на 117-е. По мнению аналитиков, вместо гибридной демократии теперь там авторитарный режим.



Замыкает рейтинг самых недемократичных стран Мьянма, Узбекистан, Туркменистан, Чад и Северная Корея.



Абсолютную демократию нашли в Норвегии, Исландии, Дании, Швеции, Новой Зеландии, Австралии и Чехии.



