Нардепы стали на защиту роддома

Народные депутаты Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО (НУ-НС), Николай ТОМЕНКО и Игорь ЕРЕСЬКО (БЮТ-Батькивщина) просят Генеральную прокуратуру и Министерство здравоохранения Украины вмешаться в ситуацию вокруг ликвидации в Черкассах роддома.

Депутаты направили запрос в вышеназванные инстанции с требованием проверить законность реорганизации Черкасского роддома №2 путем присоединения его к Черкасскому роддому №1.

Как сообщили УНИАН инициаторы запроса И.ГЕРАЩЕНКО и Н.ТОМЕНКО, депутаты получили обращение от врачей Черкасской области, которые возмущены решением местных органов власти об объединении роддомов, поскольку эти медицинские заведения обслуживают также и жителей области. Как отмечается в заявлении, в августе с.г. Черкасский городской совет своим решением прекратил деятельность Черкасского роддома №2 путем реорганизации (присоединения) к Черкасскому роддому №1. Медики Черкасс отмечают, что это решение фактически означает ликвидацию роддома, поскольку в новом уставе «объединенного» родильного, разработанном Черкасским горисполком, не упоминается о помещении и базе роддома №2. После так называемого «слияния», отмечают они, в областном центре останется только старый роддом, что приведет к ухудшению ситуации с медобслуживанием в городе и области и осложнит эпидемическую ситуацию в регионе.

Инициаторы запроса отмечают, что действия черкасских чиновников расходятся с заявлениями властей о поддержке материнства, детства, рождаемости и здравоохранения в Украине. На практике, подчеркивают депутаты, фактически идет сокращение инфраструктур здравоохранения без обсуждения и согласия местных общин.

Депутаты отмечают, что данное решение местных чиновников противоречит Конституции, в которой говорится, что государство гарантирует условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания, а существующая сеть таких заведений не может быть сокращена.