Активисток Femen из леса забрали в больницу - консул тоже там

Сотрудники Ельского РОВД в Беларуси сегодня ночью передали активисток Femen украинским дипломатам.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Посольства Украины в РБ Алексей ЕМЕЛЬЯНЕНКО.

Как сообщили в посольстве, девушек забрал консул Украины. Активисток вывели из РОВД, посадили в автомобиль консула, и машина в сопровождении пограничников на «УАЗе» выехала со двора милиции.

Белорусские пограничники, сопровождавшие активисток, заявили, что гражданки Украины будут депортированы на Родину через пункт пропуска «Новая Рудня». Факт депортации подтвердили и в дежурной части отдела милиции.

Как сообщалось, активистки Femen были задержаны милицией в пограничной зоне в деревне Беки Гомельской области и доставлены в Ельский РОВД. Туда же приехал консул Украины с копиями паспортов девушек.

Ранее, 19 декабря, три активистки Femen, обнажившись по пояс перед входом в здание КГБ Беларуси, в течение нескольких минут держали плакаты с надписями: Freedom to political prisoners («Свободу политическим заключенным» -УНИАН) и «Жыве Беларусь!». Этот же лозунг, «Жыве Беларусь!», они скандировали. Акция была приурочена к годовщине разгона оппозиционного митинга 19 декабря 2010 года, участники которого были не согласны с официальными итогами президентских выборов.

После окончания акции охрана здания КГБ задержала оператора газеты «Наша ніва» Татьяну ГАВРИЛЬЧИК и независимого фотографа Юлию ДОРОШКЕВИЧ. Была задержана также оператор Femen гражданка Австралии Китти ГРИН. Сейчас известно, что К.ГРИН депортировали в Литву, журналистов отпустили вечером.

По информации лидера движения Femen Анны ГУЦОЛ, в Беларуси активисток украинской организации Femen избили, остригли волосы, забрали у них документы и телефоны. В итоге они оказались в полутора километрах от украинской границы, вышли к деревне Беки, где обратились к местным жителям. Впоследствии приехала милиция и забрала их в отдел.