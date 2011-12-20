Янукович и Медедев встретились отдельно от Азарова с Путиным

В Подмосковье проходит две встречи: президентов Украины и РФ Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА – в резиденции главы российского государства в Горках, премьер-министров Украины и РФ Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА – в резиденции главы российского правительства в Ново-Огарево.

Как передает корреспондент УНИАН, формат встречи глав государств и правительств уточнялся до самого последнего момента.

На данный момент В.ЯНУКОВИЧ общается со своим российским коллегой более часа, а Н.АЗАРОВ с В.ПУТИНЫМ – около получаса.

Ранее предполагалось, что встреча пройдет в формате четырех – президенты и премьеры двух стран.