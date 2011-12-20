Янукович и Медедев встретились отдельно от Азарова с Путиным
22:01, 20 декабря 2011Политика
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Премьеры - в Ново-Огарево
В Подмосковье проходит две встречи: президентов Украины и РФ Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА – в резиденции главы российского государства в Горках, премьер-министров Украины и РФ Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА – в резиденции главы российского правительства в Ново-Огарево.
Как передает корреспондент УНИАН, формат встречи глав государств и правительств уточнялся до самого последнего момента.
На данный момент В.ЯНУКОВИЧ общается со своим российским коллегой более часа, а Н.АЗАРОВ с В.ПУТИНЫМ – около получаса.
Ранее предполагалось, что встреча пройдет в формате четырех – президенты и премьеры двух стран.
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