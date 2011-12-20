Эксперт подсказывает, кто спасет «Батькивщину» на выборах

Ситуация с арестом лидера ВО «Батькивщина» Юлией ТИМОШЕНКО доказывает, что будущее политической силы не должно и не может строиться исключительно на имидже ее лидера, прикрывая тем самым внутрипартийные «междоусобицы» и отсутствие командной игры, считает заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

По его мнению, «Батькивщине» следует заняться построением политической команды и разработкой стратегии командной игры, и новый закон о парламентских выборах дает партии именно такой шанс.

В этом контексте, отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ, «каждый потенциально эффективный мажоритарщик, способный победить в округе, должен цениться руководством партии на вес золота».

Он подчеркнул, что «такие потенциально успешные мажоритарщики как СУСЛОВ, КОРОЛЕВСКАЯ, ТОМЕНКО – это те локомотивы, которые будут тянуть весь список, включая старых партийных бюрократов из когорты ТУРЧИНОВА-КОЖЕМЯКИНА».

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, эти выборы будут последними для функционеров, не вышедших на округа.

«Списочная часть «Батькивщины» на следующих выборах будет непременно подвержена ротации. Те, кто не докажет свою состоятельность на округах, окажутся на обочине политической истории уже в ближайшее время. Партия же, не уделяющая достойного внимания мажоритарке, неминуемо сдаст свои позиции в оппозиционной нише тому же ЯЦЕНЮКУ. И тогда уже он на президентских выборах будет диктовать условия Ю.ТИМОШЕНКО, а не она ему», - считает заместитель директора АМС.