Мороз - о закрытии дела Кучмы: Это заказное решение и платное

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает, что Генеральная прокуратура должна обратиться с апелляцией на решение Шевченковского суда по делу экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сказал в интервью журналистам.

Он отметил: «Я убежден, Генпрокуратура должна сделать апелляцию и возобновить свое решение о возбуждении уголовного дела».

Говоря о решении Шевченковского суда, А.МОРОЗ сказал: «Это заказное решение, платное, скорее всего, решение».

«Оно является попыткой обелить КУЧМУ, отвести от ответственности за преступление или за преступления, или от причастности к этим преступлениям в определенной степени», - добавил А.МОРОЗ.

По его словам, «речь не идет о том, что нужно КУЧМУ в тюрьму посадить, но нужно назвать вещи своими именами. Я нигде не говорил, что КУЧМА сказал «убить Гонгадзе», но то, что смерть Гонгадзе была связана с действиями органов власти, милиции, в частности, это совершенный факт».

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте этого года возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Его обвиняют в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству журналиста Г.Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года). К Л.КУЧМЕ была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

16 ноября адвокаты бывшего Президента Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО подали жалобу в Печерский райсуд Киева об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ в связи с его безосновательностью.

14 декабря Печерский райсуд признал, что Генпрокуратура необоснованно возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ.

Адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО заявила, что это решение суда будет обжаловано.

16 декабря в эфире телеканала «Интер» генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА заявил, что в понедельник, 19 декабря, будет подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева об отмене постановления прокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего Президента Украины Л.КУЧМЫ. «Мы не согласны с этим решением. Считаем, что уголовное дело должно быть расследовано и рассмотрено в полном объеме в суде. Наше процессуальное право – апеллировать, и такая апелляция будет в понедельник направлена», - подчеркнул генпрокурор.