Нардеп: Януковича ожидает судьба диктаторов северной Африки

Народный депутат от фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей СОБОЛЕВ прогнозирует, что после провала саммита Украина - ЕС 19 декабря, власть ожидают массовые протесты.

Об этом депутат заявил в интервью «5 каналу» в субботу.

По словам С.СОБОЛЕВА, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ мог бы изменить ситуацию и обеспечить движение Украины к Европе путем проведения настоящих судебных процессов в отношении экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО. «ЯНУКОВИЧ мог предпринять шаги со своей стороны – дать команду тем судьям и прокурорам прекратить политические преследования, но его не интересует европейское будущее. Его интересует только одно: как остаться у власти. Но в этой ситуации после 19 декабря это уже будет решать не ЯНУКОВИЧ, этот вопрос будет решать улица», - добавил он.

С.СОБОЛЕВ отметил, что БЮТ основную свою работу будет проводить вне парламента, поскольку в Верховной Раде не удается найти диалог с большинством. «Сегодня абсолютно другая стратегия. С этим режимом можно бороться законными конституционными методами, но не в стенах парламента», - сказал С.СОБОЛЕВ. При этом он добавил, что «ЯНУКОВИЧА как диктатора ожидает судьба диктаторов северной Африки».