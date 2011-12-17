Дело Тимошенко - лишь часть проблемы

Европейский Союз на саммите с Украиной планирует выразить украинской власти обеспокоенность избирательным правосудием.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил высокопоставленный европейский дипломат накануне саммита Украина-ЕС, который должен состояться 19 декабря в Киеве.

“Один из критических вопросов – избирательное правосудие. И здесь мы имеем в виду серьезные проблемы, а не индивидуальные случаи”, - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что ЕС внимательно относится к заявлениям экспертов, которые говорят о проблемах на всех уровнях деятельности правоохранительной системы, начиная с расследования дел, заканчивая судебными процессами.

“Как результат – нейтрализация ряда оппозиционных лидеров. И на этот вопрос будет обращено внимание. Для нас этот фундаментальный вопрос, вопрос демократических ценностей”, - сказал собеседник агентства.

Он отдельно подчеркнул, что дело бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО стало лишь показателем тех проблем, которые есть в юридической системе Украины.

Дипломат отметил, что этот вопрос также связан с вопросом определения европейской идентичности Украины.

“Европейская перспектива – это не что-то, о чем вы заявляете на бумаге, а это то, как страна ведет себя в своей жизни, в том числе политической жизни. Мы можем говорить о европейской идентичности, но мы должны видеть ее, прежде всего, на месте”, - сказал он.

Собеседник агентства напомнил, что на протяжении года ЕС неоднократно заявлял Украине о своей обеспокоенности ситуацией в сфере юстиции, а также выразил уверенность в том, что саммит Украина-ЕС станет возможностью обсудить эти проблемы еще раз на высшем политическом уровне.

По словам дипломата, лидеры ЕС также планируют обсудить с украинскими партнерами вопрос выборов 2012 года и в этом контексте - вопрос обеспечения свободы СМИ.