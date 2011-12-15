Президенты Украины и Таджикистана подписали Совместное заявление

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Республики Таджикистан Эмомали РАХМОН подписали Совместное заявление.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В документе дается оценка современного состояния развития двустороннего сотрудничества Украины и Таджикистана, подчеркивается необходимость реализации потенциала обеих стран в полном объеме.

В присутствии глав государств был также подписан ряд двусторонних документов, В частности, подписаны Протокол между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Таджикистан о внесении изменений в межправительственное Соглашение о сотрудничестве в сфере правительственной связи и Протокол между Кабинетом министров Украины и правительством Таджикистана о внесении изменений в межправительственное Соглашение о сотрудничестве в сфере технической защиты информации.

Подписан Меморандум о сотрудничестве между Конституционными судами Украины и Таджикистана, согласно которому стороны договариваются о сотрудничестве и обмене опытом работы в сфере защиты, обеспечения верховенства конституционных норм, защиты прав и свобод человека и гражданина.

Кроме того, подписан Договор между Национальными олимпийскими комитетами Украины и Республики Таджикистан, целью которого является создание благоприятных условий и правовой основы для взаимовыгодного сотрудничества в сфере научного и технического содействия спортивному движению.

Также подписано Соглашение между Луганской ОГА и исполнительным органом государственной власти Хатлонской области Таджикистана о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Подписано Соглашение между Торгово-промышленной палатой Украины и Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан о создании Совместного украинско-таджикского делового совета.