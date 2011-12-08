Бондарчук считает, что оппозиция не на того зубы точит

Оппозиционные политики должны снизить напряжение в выяснении взаимных претензий.

Как сообщает пресс-служба партии «Наша Украина», такое мнение высказал глава центрального исполкома партии Сергей БОНДАРЧУК, комментируя обвинения Александра ТУРЧИНОВА в адрес Анатолия ГРИЦЕНКО.

«Я лично не верю в то, что ГРИЦЕНКО действует по сценарию Банковой. И не надо забывать, что способ, которым БЮТ и «Фронт Змін» поддержали новый закон о выборах народных депутатов, дает не меньше оснований обвинять эти политические силы в работе на власть», - сказал С.БОНДАРЧУК.

Он отметил, что оппозиционные политики в Украине не настолько сильны, чтобы тратить силы на борьбу между собой. «Наш главный противник – антинародный режим во главе с президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, который ведет страну в тупик беззакония и нищеты. Поэтому сегодня наш моральный долг перед людьми – отбросить амбиции и противоречия и объединить наши усилия для устранения от власти Партии регионов и изменения жизни в стране для простых людей к лучшему», - считает политик.

«Я сожалею, что ГРИЦЕНКО вышел из Комитета сопротивления диктатуре (КСД), но это не должно означать прекращения сотрудничества, или, тем более, противостояния. Для победы на парламентских выборах в 2012 году необходима консолидация всех здоровых оппозиционных демократических сил, как входящих в КСД, так и тех, которые по разным причинам не вошли в него », - убежден С.БОНДАРЧУК.