Шкиль: Тимошенко даже обезболивающих не дают
С пятницы включительно...
Экс-премьеру Юлии Тимошенко в медицинской части Лукьяновского СИЗО не дают даже обезболивающих лекарств.
Об этом сообщил депутат от БЮТ Андрей Шкиль в эфире 5 канала.
"Никакого лечения она сейчас не проходит. Даже обезболивающее лекарство, с пятницы включительно, ей перестали давать", - уточнил он.
"Притом, что сами же врачи Государственной пенитенциарной службы диагностировали у нее букет болезней. В том числе и грыжу позвоночника, которая просто требует обезболивания", - заявил Шкиль.
Как известно, во вторник пресс-служба Государственной пенитенциарной службы сообщила, что "состояние здоровья Тимошенко за последние несколько дней медперсоналом Киевского следственного изолятора оценивается как такое, которое не ухудшилось и соответствует течению ее заболевания".
"Сейчас она продолжает проходить назначенный курс лечения", - уточнили в ведомстве.