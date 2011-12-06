Шкиль: Тимошенко даже обезболивающих не дают

Экс-премьеру Юлии Тимошенко в медицинской части Лукьяновского СИЗО не дают даже обезболивающих лекарств.

Об этом сообщил депутат от БЮТ Андрей Шкиль в эфире 5 канала.

"Никакого лечения она сейчас не проходит. Даже обезболивающее лекарство, с пятницы включительно, ей перестали давать", - уточнил он.

"Притом, что сами же врачи Государственной пенитенциарной службы диагностировали у нее букет болезней. В том числе и грыжу позвоночника, которая просто требует обезболивания", - заявил Шкиль.

Как известно, во вторник пресс-служба Государственной пенитенциарной службы сообщила, что "состояние здоровья Тимошенко за последние несколько дней медперсоналом Киевского следственного изолятора оценивается как такое, которое не ухудшилось и соответствует течению ее заболевания".

"Сейчас она продолжает проходить назначенный курс лечения", - уточнили в ведомстве.

Украинская правда