БЮТ будет определяться с планами на завтра

Фракция "БЮТ-Батьківщина" покинула сессионный зал, а относительно своих последующих действий в парламенте будет определяться завтра, в 9 часов утра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат Украины Андрей ШКИЛЬ.

Он отметил, что решение фракции относительно последующих действий завтра будет зависеть от того, какая повестка дня будет рассматриваться.

Депутат напомнил, что завтра - день оппозиции, и должны рассматриваться оппозиционные законопроекты. В то же время он добавил, что на сайте парламента пока еще предусмотрено на завтра рассмотрение тех вопросов, которые не были рассмотрены сегодня.