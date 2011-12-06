К Тимошенко сегодня приходили следователи

Государственная пенитенциарная служба Украины объясняет, что сегодня в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО были проведены следственные действия, поскольку комиссия Минздрава Украины не выявила противопоказаний по состоянию здоровья к проведению таких действий.

Как сообщает пресс-центр службы, сегодня, 6 декабря 2011 года, в Киевский СИЗО прибыли следователи Главного следственного управления Государственной налоговой службы Украины для проведения следственных действий с Ю.ТИМОШЕНКО.

В рамках соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства и Закона Украины «О предварительном заключении» руководство Киевского СИЗО обеспечило проведение следственных действий непосредственно в палате МСЧ Киевского СИЗО, которые начались в 13.00 часов.

«Состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО за последние несколько дней медперсоналом Киевского следственного изолятора оценивается как такое, что не ухудшилось и соответствует течению ее заболевания. Теперь она продолжает проходить назначенный курс лечения», - отмечают в Государственной пенитенциарной службе.