Бютовцы о чем-то посовещались и ушли
19:08, 06 декабря 2011Политика
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Забрали карточки для голосования
Депутаты от фракции "БЮТ-Батькивщина" разблокировали президиум и трибуну парламента и покинули сессионный зал.
Как передает корреспондент УНИАН, после 18 часов, когда разошлись все депутаты от других фракций, бютовцы непосредственно в сессионном зале провели заседание фракции.
О чем говорили народные депутаты сейчас журналистам неизвестно.
После этого в 18.50 депутаты забрали свои карточки для голосования, сняли плакат, который висел в президиуме, и покинули сессионный зал.
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