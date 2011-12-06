Бютовцы о чем-то посовещались и ушли

Депутаты от фракции "БЮТ-Батькивщина" разблокировали президиум и трибуну парламента и покинули сессионный зал.

Как передает корреспондент УНИАН, после 18 часов, когда разошлись все депутаты от других фракций, бютовцы непосредственно в сессионном зале провели заседание фракции.

О чем говорили народные депутаты сейчас журналистам неизвестно.

После этого в 18.50 депутаты забрали свои карточки для голосования, сняли плакат, который висел в президиуме, и покинули сессионный зал.