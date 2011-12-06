Врачи «забыли», как лечили жертву Ландика

История болезни Марии КОРШУНОВОЙ, избитой обвиняемым в хулиганских действиях депутатом Луганского городского совета Романом ЛАНДИКОМ, была изъята следователями и не возвращена в больницу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в суде Владимир ЕВТУШЕНКО, заведующий неврологическим отделением городской больницы №3, где М.КОРШУНОВА проходила курс лечения после инцидента в ресторане «Баккара».

В.ЕВТУШЕНКО также сообщил суду, что когда М.КОРШУНОВУ привезла скорая, ее осматривали дежурный врач, лечащий врач и сам В.ЕВТУШЕНКО.

В свою очередь допрошенные лечащий врач М.КОРШУНОВОЙ Сергей НЕДОШИВИН и врач-невропатолог Светлана СОКОЛОВА заявили, что практически ничего не помнят и для дачи четких показаний им нужна история болезни.

С.НЕДОШИВИН заявил, что девушке был поставлен диагноз сотрясение мозга, однако подробностей он не помнит.

По словам В.ЕВТУШЕНКО, диагноз ставился исходя из жалоб М.КОРШУНОВОЙ, без медицинского оборудования, ее не освидетельствовали на алкоголь, хотя врач первой скорой (которая выезжала в отделение милиции) слышал от нее запах спиртного.

В.ЕВТУШЕНКО отметил, что М.КОРШУНОВА поступила в больницу не в тяжелом состоянии, а некоторый признак сотрясения мозга - это подергивание белков, отмеченный у М.КОРШУНОВОЙ, может возникать и после курения. Также, по его словам, некоторые симптомы сотрясения мозга совпадают с признаками алкогольной интоксикации.

В.ЕВТУШЕНКО также сообщил, что повреждений носа у М.КОРШУНОВОЙ не видел, были сделаны снимки головы, шеи и носа - в этих участках повреждений не было, была только небольшая гематома в области волосистой части головы.

Судья пригласила С.НЕДОШИВИНА прийти на следующее заседание с историей болезни М.КОРШУНОВОЙ.

Также в ходе чтения материалов по уголовному делу в отношении Р.ЛАНДИКА выяснилось, что видеозапись с камер в ресторане «Баккара» была распространена в Интернете неустановленными лицами. Прокуратуре не удалось установить, каким образом видео с камер наблюдения ресторана «Баккара» оказалось в Интернете. Однако, по заявлениям самого Р.ЛАНДИКА он знает, кто причастен к распространению видео.

В ходе слушания свидетели заявляли, что их восприятие инцидента во многом сложилось под воздействием увиденного видеоролика, размещенного в Интернет и показанного по каналам ТВ. Свидетели также сообщали суду, что на этапе следствия им показывали два ролика: короткий и длинный.

Как стало известно УНИАН из достоверного источника, в деле имеются 6 дисков и несколько кассет. Директор «Баккары» уже давал пояснения суду, что в разное время в ресторане может работать от 30 до 50-ти камер наблюдения.

Следующее, уже одиннадцатое по счету заседание суда, состоится в четверг, 8 декабря.

Как сообщал УНИАН, 4 июля 2011 года ночью в ресторане "Баккара" в Луганске произошел инцидент между Р.ЛАНДИКОМ и М.КОРШУНОВОЙ. Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело относительно депутата по ч.3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Р.ЛАНДИКА задержали на территории Краснодарского края (РФ).

11 августа Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Украины от 19 июля о выдаче Украине Р.ЛАНДИКА для привлечения его к уголовной ответственности.

Дело по обвинению Р.ЛАНДИКА в избиении фотомодели рассматривает Ленинский районный суд Луганска.

В сентябре этого года этот райсуд принял решение об аресте Р.ЛАНДИКА на два месяца.

В конце октября М.КОРШУНОВА и Р.ЛАНДИК подписали "мировую".

Р.ЛАНДИК является сыном народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА.