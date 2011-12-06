В Москве задержали Немцова и Лимонова

В центре Москвы на Триумфальной площади продолжается задержание российских оппозиционеров.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, не смотря на то, что на площади проводится акция прокремлевскими движениями в поддержку «Единой России» и ее лидеров – Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Владимира ПУТИНА – на площадь прибыли участники акции протеста, которые скандируют «Россия без Путина!». После этого их сразу задерживают.

Оппозиционеры также скандируют «Народ не верит Путину», «Свободу вчерашним задержанным», «Полиция с народом», «Долой провокаторов».

На данный момент задержаны лидеры российской оппозиции Борис НЕМЦОВ, Эдуард ЛИМОНОВ, лидер партии «Яблоко» Сергей МИТРОХИН. Всего задержано более 200 человек.

Акция подходит к завершению. Активистам прокремлевских движений в поддержку «Единой России» полиция не препятствует проводить свою акцию.