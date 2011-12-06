Ефремов: столкновений в парламенте сегодня не будет
18:36, 06 декабря 2011Политика
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Регионалы пошли отдыхать
Фракция Партии регионов сегодня не вернется в сессионный зал.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.
Он отметил, что если завтра фракция "БЮТ-Батькивщина" не будет блокировать трибуну ВР, то парламент будет рассматривать все вопросы повестки дня, которые были предусмотрены на сегодня.
На вопрос журналистов, не повторится ли ситуация, которая была в декабре прошлого года, когда произошла драка в сессионном зале в связи с разблокированием трибуны, А.ЕФРЕМОВ ответил, что никаких столкновений не будет, Партия регионов не будет возвращаться сегодня в зал.
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