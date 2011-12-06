Бютовцы продолжают блокировать полупустую ВР

Депутаты от фракции "БЮТ-Батьківщина" по состоянию на 18.10 продолжают оставаться в сессионном зале, несмотря на то, что в 18.00 закончился рабочий день.

Как передает корреспондент УНИАН, бютовцы до сих пор блокируют трибуну и президиум парламента.

В то же время, депутаты других фракций, в частности КПУ, Партии регионов, Народной партии, группы «Реформы ради будущего» и большая часть фракции НУ-НС оставили сессионный зал.