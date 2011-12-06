Голодающих в Донецке уже обыскали с собаками, а Януковича все нет

В Донецке более 300 протестующих чернобыльцев на территории палаточного городка возле регионального управления Пенсионного фонда ожидают встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам чернобыльцев, сегодня около 15.00 в палаточный городок приехали сотрудники правоохранительных органов, около 30-40 человек, вместе с кинологами и обследовали территорию палаточного городка под предлогом того, что сюда приедет Президент.

После этого голодающих и представителей инициативной группы чернобыльцев пригласили в актовый зал управления Пенсионного фонда и пообещали встречу с Президентом, однако затем всех попросили выйти на улицу, объясняя тем, что слишком много участников акции пришли в актовый зал.

К чернобыльцам подошел молодой человек и, представившись представителем службы президентской охраны, пообещал, что встреча В.ЯНУКОВИЧА с чернобыльцами состоится прямо на улице перед управлением Пенсионного фонда.

Люди не расходятся, хотя многие говорят, что с обеда здесь находилось более 500 человек – участников акции и тех, кто ее поддерживает, в ожидании встречи.

Оставшиеся намерены ждать В.ЯНУКОВИЧА. Некоторые из протестующих открыто заявляют: «Мы отсюда никуда не уйдем и будем ждать Президента здесь до победного конца».