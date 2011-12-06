Нардепы зашли в тупик

Представители депутатских фракций и групп не нашли компромисса в вопросе разблокирования сегодняшней работы Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь председателя ВР Ольга ЧЕРНАЯ со ссылкой на спикера Владимира ЛИТВИНА.

По словам О.ЧЕРНОЙ, во время Согласительного совета предлагалось вынести на сегодняшнее заседание законопроект, на рассмотрении которого настаивают представители оппозиции - относительно декриминализации ряда статей Уголовно-процессуального кодекса, что позволило бы решить вопрос об освобождении Юлии ТИМОШЕНКО.

В то же время, по словам В.ЛИТВИНА, представители оппозиции настаивают на том, чтобы им были предоставлены гарантии, что соответствующий законопроект будет поддержан.

По мнению председателя ВР, такие требования свидетельствуют о том, что для оппозиции главным является сам процесс блокирования, а не поиск компромисса, поскольку даже если законопроект не будет поддержан, можно и дальше искать выход из данной ситуации.

Во время консультаций также обсуждался вопрос о создании временной специальной комиссии по расследованию обстоятельств гибели участника акции протеста чернобыльцев в Донецке Геннадия Коноплева. Было решено, что парламент вернется к рассмотрению этого вопроса в пятницу, 9 декабря, после заслушивания информации министра внутренних дел Украины.

Кроме того, обсуждался вопрос перехода на электронный оборот документов в Верховной Раде, а также рассмотрение законопроекта о функционировании БТИ и регистрации права на собственность.