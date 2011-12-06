Столичная власть обещает решить проблему с парковкой

Городская власть планирует за полтора-два года решить проблему отсутствия паркингов в городе. Об этом, как сообщает пресс-служба КГГА, сказал глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов во время прямого эфира на телеканале «Киев».

По его словам, сегодня у горгосадминистрации есть 79 участков для строительства таких комплексов, на 6 участков уже есть инвесторы, и начинаются работы, что же касается остальных, то город ведет активные переговоры с потенциальными инвесторами.

Также Александр Попов сообщил, что к началу проведения Евро 2012 в центре Киева будут открыты паркинги вместимостью около 2 тысяч машиномест. Но, по словам председателя КГГА, робота в этом направлении не должна ограничиваться лишь полтора километровой зоной. Этот вопрос необходимо решать комплексно, поэтому сегодня город активно работает с потенциальными инвесторами как в Украине, так и за рубежом. Так, например, уже есть определенные договоренности с немецкими компаниями относительно использования их технологий при строительстве паркингов.