Королевская в Лондоне рассказала об Украине-Гулливере

Реформы в Украине следует начинать с системного проекта – с дорожной карты европейского и демократического развития страны. Об этом заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина»), председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ на конференции «Украина – взгляд изнутри 2011: на пути к успеху?» в Лондоне.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ, в частности, отметила, что «Украина владеет колоссальным потенциалом в виде человеческого капитала, инфраструктурных возможностей и лучшей в Европе земли. Кроме этого, у нас остался главный потенциал, который мы ни разу по-настоящему не использовали 20 лет, – это экономическая, гражданская и политическая свобода. Нам необходимо высвободить энергию людей и капиталов».

«Украина напоминает сильного Гулливера, которого опутали лилипуты. Наша задача – дать Гулливеру-Украине встать на ноги, освободив страну от коррупционных бюрократических пут», - заявила политик.

Вместе с тем, по мнению народного депутата, это легко сказать, но очень сложно сделать. «Примерно так же, если бы мы, например, захотели сейчас все вместе подняться в космос вместе с этим зданием. Но я убеждена, что это – наш последний шанс построить новую экономику. Возможности косметического ремонта украинской экономики уже исчерпаны», – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В своем выступлении она отметила, что необходимо провести реформы, которые будут восприниматься, во-первых, как справедливые, а во-вторых – прозрачные, проверяемые и результативные. «Считаю, что реформы в Украине следует начать с системного проекта. Вслед за Юлией ТИМОШЕНКО, я назову его дорожной картой европейского и демократического развития для Украины. И эта карта не должна быть тайной бюрократии – она должна быть в руках у каждого украинца. Пусть он сам решает – туда мы двигаемся или не туда», – подчеркнула председатель парламентского комитета.

«Реформы в нашей стране следует начать с отдельного антикоррупционного проекта. Также следует обеспечить независимость судебной системы, обеспечить на уровне европейских стандартов права собственности и выполнения контрактов. Кроме этого, все реформы должны проводиться как специальные проекты под непосредственным действенным контролем оппозиции и общественности вне действующей коррумпированной бюрократической машины», – резюмировала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как отметили в пресс-службе, 5-7 декабря Н.КОРОЛЕВСКАЯ находится в Великобритании с рабочей поездкой. В программе визита: участие в международной конференции «Украина – взгляд изнутри 2011: на пути к успеху?», организованной ведущим британским экономическим журналом The Economist при поддержке Фонда эффективной политики (Украина); встречи в Палате лордов и Палате общин парламента Соединенного Королевства; переговоры в Министерстве иностранных дел Великобритании, встречи с преподавателями и студентами Оксфордского университета.