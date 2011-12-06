Ахметов пообещал Януковичу осуществить его мечту

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на Енакиевском металлургическом заводе ввел в эксплуатацию новую доменную печь № 3.

Как передает корреспондент УНИАН, перед тем, как В.ЯНУКОВИЧ на центральном пульте управления запустил печь, на импровизированной сцене на территории предприятия он поздравил с этим событием всех земляков, металлургов, енакиевцев, «и всех, кто приехал в этот город, самый дорогой для меня город».

Он отметил, что эта современная печь теперь будет производить не только качественный чугун, но и для жителей Енакиево существенно сократит вредные выбросы в атмосферу - до 40%.

Президент поблагодарил президента СКМ Рината АХМЕТОВА за то, что тот вложил средства в данное производство. «Инвесторы не пожалели денег… И я очень благодарен Ринату АХМЕТОВУ за это», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что важно, развивая металлургию, поддерживать экологию, а это означает - увеличивать конкурентоспособность предприятия, а значит, и страны.

«Шаг за шагом мы будем увеличивать объем производства металлургической продукции и снижать его стоимость, в то же время увеличивая уровень защиты экологической», - сказал В.ЯНУКОВИЧ и заявил, что у него, «как, впрочем, и у жителей Енакиево, есть мечта». «Моя мечта – это строительство новой аглофабрики в Енакиево… Чтобы жителям, наконец, не сыпался на голову агломерат», - сказал он.

В ответном слове Р.АХМЕТОВ пообещал ему исполнение этой мечты. «Я обещаю Вам, Виктор Федорович, и енакиевцам построить аглофабрику», - сказал Р.АХМЕТОВ.