Чернобыльцы под Кабмином уже готовы отказаться и от воды

Чернобыльцы под Кабмином готовы объявить сухую голодовку, сообщает «Газета по-українськи».

Они обещают это сделать в ответ на составление протоколов в отношении их за админнарушение.

Газета напоминает, что вчера в 22.45 к чернобыльцам, которые сидели на лавочках в Мариинском парке напротив здания Кабмина в Киеве, подошли трое работников милиции и составили на чернобыльцев протоколы за админнарушение.

«Вчера я сидел вон на той лавочке, - показывает ликвидатор, инвалид II группы Владимир МАЛЮК из Лисичанска. - Ко мне подошли трое работников милиции, позвали других, собрали нас, спросили: «Вы прибыли?», мы сказали: «Прибыли». Они зачитали нам решение Печерского райсуда о том, что запрещается проводить здесь акцию, манифестацию, шествие и другие мероприятия и составили на всех протоколы».

По его словам, протоколы составили еще на 5 голодающих чернобыльцев.

«Какая акция протеста? Люди сидели на лавах. Они - граждане Украины. Во-вторых, в протоколе написано, что они проводили акцию под зданием правительства. Вон где здание правительства, а вот - Мариинский парк. Это общественное место. А где документы о запрете перемещения по стране? Какой может быть запрет? Свидетелей нет, - рассматривая протокол, комментирует участник акции Николай КОСТЕВ. - Мы хотим защитить социальные гарантии. Мы не выдвигаем политических требований, мы не проводим акции. Кто может запретить людям требовать свое?».

«Мы вчера предупредили народных депутатов, которые к нам так относятся, - выборы еще не начались, значит мы им не нужны. Сейчас эту воду, которая стоит здесь у нас, мы выливаем на Кабмин и объявляем с завтрашнего дня сухую голодовку. И здесь мы стоять не будем. Пойдем туда. Сколько можно издеваться. Я здесь шестой день голодаю. Почему к людям такое отношение? Люди спят в листьях с собаками. Почему нельзя поставить палатку? Хотите второй Донецк? Будет второй Донецк!", - подчеркнул митингующий.

Сейчас напротив Кабмина находится около 45 чернобыльцев. Также к акции присоединились чернобыльцы из Днепропетровской области, Крыма, Луганска. Завтра ожидают чернобыльцев из Черниговской области.