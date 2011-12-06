Мэр Донецка уволил чиновника, который купил себе лимузин

Мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО уволил начальника городского Управления капитального строительства Федора ФЕДОРЕНКО, купившего служебный автомобиль стоимостью свыше 300 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛУКЬЯНЧЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

Мэр подтвердил, что Ф.ФЕДОРЕНКО санкционировал покупку Управлением капстроительства Донецкого горсовета автомобиля Volkswagen Passat Limousine B7 Comfortline стоимостью 324 тыс. грн.

«Он для себя покупал, для управления капстроительства», - сказал мэр.

При этом А.ЛУКЬЯНЧЕНКО подчеркнул, что через казначейство оплата за автомобиль не производилась – «это деньги от хозрасчетной деятельности управления».

«Но закон для всех один. Кабмин запретил приобретать дорогостоящие автомобили. Я вынужден был 30 ноября уволить ФЕДОРЕНКО Федора Федоровича - начальника Управления капитального строительства», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО и добавил, что горсовет вскоре решит, что делать с купленным автомобилем. «Чиновники горсовета на нем кататься не будут», - заверил мэр.