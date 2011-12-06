Вишневому пробивают статус города областного подчинения

Исполняющий обязанности городского председателя Вишневого (Киевская область) Илья ДИКОВ заявляет, что город должен получить статус города областного подчинения.

Как передает корреспондент УНИАН, во время посещения председателем Киевской облгосадминистрации Анатолием ПРИСЯЖНЮКОМ Вишневого И.ДИКОВ передал ему на рассмотрение пакет документов относительно предоставления Вишневому статуса города областного подчинения.

По словам И.ДИКОВА, это даст городу толчок для качественно нового развития, возможность решать накопленные проблемы, в первую очередь, сооружение транспортного переезда через железную дорогу, которая проходит по городу и собирает многочасовые заторы, завершение строительства школы и детской поликлиники, возведение нового детского садика и спортивно-развлекательного комплекса, начало строительства социального жилья и т. п.

В свою очередь, А.ПРИСЯЖНЮК заявил, что областная власть открыта для идей, которые будут способствовать развитию экономики и улучшению жизни граждан. «Любые положительные инициативы обязательно найдут отклик», – сказал губернатор.

Также он отметил, что полностью поддерживает инициативу И.ДИКОВА и убежден, что уже в следующем году идея областного подчинения трансформируется в конкретные решения.

Как известно, на сегодняшний день в Киевской области 13 городов имеют статус областного подчинения, среди них Буча, Ирпень, Бровары, Белая Церковь.