Ефремов предлагает озвучить диагноз Тимошенко узкому кругу - человек на 450
И больше никому, чтобы без спекуляций
Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что его фракция готова поддержать решение пригласить министра здравоохранения Александра АНИЩЕНКО на закрытое заседание Верховной Рады, чтобы он сообщил о состоянии здоровья екс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и бывшего главы МВД Юрия ЛУЦЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ сказал сегодня на брифинге.
А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что фракция Партии регионов, чтобы не было спекуляций о здоровье Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКО и других, предлагает в пятницу или другой день заслушать министра здравоохранения на закрытом заседании.
По его словам, слушать этот вопрос нужно на закрытом заседании, поскольку речь идет о сведениях, которые можно разглашать с разрешения самого больного, а поскольку такого разрешения нет, «поэтому не можем разглашать».
А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что фракция Партии регионов пойдет навстречу для проведения такого заседания.