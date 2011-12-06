Ефремов предлагает озвучить диагноз Тимошенко узкому кругу - человек на 450

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что его фракция готова поддержать решение пригласить министра здравоохранения Александра АНИЩЕНКО на закрытое заседание Верховной Рады, чтобы он сообщил о состоянии здоровья екс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и бывшего главы МВД Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ сказал сегодня на брифинге.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что фракция Партии регионов, чтобы не было спекуляций о здоровье Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКО и других, предлагает в пятницу или другой день заслушать министра здравоохранения на закрытом заседании.

По его словам, слушать этот вопрос нужно на закрытом заседании, поскольку речь идет о сведениях, которые можно разглашать с разрешения самого больного, а поскольку такого разрешения нет, «поэтому не можем разглашать».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что фракция Партии регионов пойдет навстречу для проведения такого заседания.