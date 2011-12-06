Регионалы уперлись: нельзя менять закон под одного человека

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что силового противодействия сегодня в сессионном зале Верховной Рады не будет, но не исключает каких-то действий для разблокирования работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о том, что оппозиция не исключает применения парламентским большинством силы для разблокирования трибуны и президиума ВР.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул: «Мы не рассматриваем вариант силового противодействия на сегодняшний день в зале, хотя наличие законопроектов, которые накапливаются, они могут приобрести форму, когда мы вынуждены будем принять какие-то действия для того, чтобы разблокировать работу Верховной Рады и для того, чтобы Верховная Рада смогла принять ряд законопроектов».

На уточняющий вопрос, какими же будут действия большинства для разблокирования работы ВР, А.ЕФРЕМОВ ответил: «Достаточные могут быть действия для того, чтобы обеспечить работу Верховной Рады».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что представители оппозиции делают «все для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в государстве и на этом фоне показать свою роль и свое место в работе Верховной Рады, потому что никаких других конструктивных предложений мы не видим».

По его словам, фракция Партии регионов не изменила свою позицию по поводу того, что нельзя изменять законодательство под одного человека, то есть фракция не готова поддерживать законопроекты, которые бы касались освобождения Юлии ТИМОШЕНКО.

«Препятствование работе Верховной Рады и приоритетное постановление вопроса по одному человеку, с нашей точки зрения, не имеет права быть», - сказал А.ЕФРЕМОВ.