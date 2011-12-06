У Литвина говорят, что БЮТ требует от ВР закон об освобождении Тимошенко

На заседании Согласительного совета компромисс не был найден, сообщила журналистам пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга ЧЕРНАЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, представители оппозиции настаивали на включении в повестку дня и рассмотрении сегодня законопроекта, зарегистрированного народным депутатом Виктором ШВЕЦОМ (фракция «БЮТ-Батьківщина»), суть которого сводится к освобождению Юлии ТИМОШЕНКО. При этом оппозиция требовала положительного решения по законопроекту.

По словам О.ЧЕРНОЙ, председатель ВР Владимир ЛИТВИН предложил три варианта решения этой проблем.

Как сказала пресс-секретарь председателя ВР, первый вариант – сегодня поставить на голосование вопрос о внесении в повестку дня данного законопроекта; второй вариант – вернуться к этому вопросу завтра и проголосовать относительно его внесения в повестку дня, а в случае результативного голосования рассмотреть его; третий вариант – собраться фракциям и обсудить законопроект, провести консультации по поводу возможности его поддержки в парламенте.

«Но пока еще ни к одному из этих предложенных вариантов никто не склонился. Поэтому Согласительный совет разошелся», - сказала О.ЧЕРНАЯ.