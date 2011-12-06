БЮТ продолжает блокировать президиум и трибуну ВР

Заседание Верховной Рады Украины до сих пор не началось.

Как передает корреспондент УНИАН, парламент должен был возобновить свою работу еще в 11.05, однако по состоянию на 12.15 заседание ВР так и не началось.

Депутаты от фракции «БЮТ-Батьківщина» продолжают блокировать президиум и трибуну ВР, а часть депутатов находится в ложе правительства.