БЮТ продолжает блокировать президиум и трибуну ВР

12:31, 06 декабря 2011
Политика
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Заседание до сих пор не началось

Заседание Верховной Рады Украины до сих пор не началось.

Как передает корреспондент УНИАН, парламент должен был возобновить свою работу еще в 11.05, однако по состоянию на 12.15 заседание ВР так и не началось.

Депутаты от фракции «БЮТ-Батьківщина» продолжают блокировать президиум и трибуну ВР, а часть депутатов находится в ложе правительства.

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